NUOVO ANNO SCOLASTICO INIZIA CON L’ARRIVO DEL SERVIZIO TRASPORTO PER LE MATERNE DAL 2 OTTOBRE

Il servizio di trasporto scolastico per la scuola materna, composto da due scuolabus, partirà ufficialmente il 2 ottobre.

Il trasporto scolastico è pronto a prendere il via, promettendo un inizio di anno scolastico senza intoppi e stress per i genitori.

I due veicoli, uno per ogni plesso scolastico (Basile e Rodari), saranno operativi dal lunedì al venerdì, fornendo un servizio affidabile e puntuale per gli studenti della materna in città.

Il servizio offre un trasporto sicuro ed efficiente, contribuendo a ridurre il traffico intorno alle scuole e promuovendo un ambiente più sostenibile.

“Il servizio di trasporto scolastico è un elemento cruciale per garantire che ogni studente abbia l’opportunità di accedere all’istruzione senza ostacoli”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Vozza. “Siamo lieti proporre questo servizio alla nostra comunità e confidiamo che renderà l’inizio dell’anno scolastico molto più agevole per le famiglie.”

Oltre alla comodità per i genitori, il servizio di trasporto scolastico contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale, promuovendo un’opzione di viaggio più sostenibile rispetto all’uso di veicoli privati.

Le domande di adesione al servizio, oltre ad essere state distribuite dalla sono disponibili, in formato digitale, sul sito del Comune di Casagiove;

15 Settembre 2023, ore 12.00

Vale rammentare che le domande debitamente compilare e corredate da copia del documento di identità del genitore richiedente, dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo comunale o trasmesse a mezzo pec.

Le quote di partecipazione rimangono invariate e sono di 15 Euro al mese; se in un nucleo familiare ci sono più di un figlio che usufruisce del servizio la quota scende a 10 Euro a bambino.