Nuovo caso di Coronavirus a Marcianise!

Ieri, 12 luglio, un nuovo caso positivo al Covid 19 in quel di Marcianise.

La donna residente a Lodi, era scesa per far visita a dei parenti.

Avvertiti dei sintomi febbrili, tuttavia, ha deciso per precauzione di recarsi all’ospedale in loco.

Ivi è stato applicato il protocollo sanitario ad ora vigente. Il tampone è risultato positivo.

Da qui il trasferimento della donna a Maddaloni nell’ospedale dedicato ai casi affetti da Coronavirus, in contemporanea sono prontamente iniziate le indagini per risalire alle persone venute in contatto con la donna.