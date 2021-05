A breve presso l’ospedale di Aversa partirà la scuola di specializzazione in Virologia e Microbiologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Una grande notizie per gli studenti laureati in medicina ma soprattutto per la cittá di Aversa, infatti è lo stesso Sindaco a sottolineare l’importanza del fatto:



“Ampliando la visione sul futuro della città creiamo attrattività attraverso Poli Universitari e Culturali.

È questa la via che conduce alla crescita della nostra comunità”.