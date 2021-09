Nuovo direttore area marketing per la Casertana

La Casertana FC comunica di aver affidato la direzione dell’area marketing alla LWR SRL rappresentata dal casertano Massimo Vecchione, che si avvarrà del supporto dell’agenzia Factory.

Una nuova ed avvincente sfida per Massimo Vecchione che commenta con profondo entusiasmo ed emozione:“Quando il presidente D’Agostino e il direttore generale Pasquariello mi hanno cercato per ricoprire questo incarico non ci ho pensato due volte. Sono onorato di lavorare per la squadra della mia città. Porterò alla società il mio apporto con l’impegno e la ferma volontà di essere il più incisivo possibile. Oggi raccolgo il brand più importante della nostra città in un momento sicuramente non semplice. Ma non sarà difficile convincere gli imprenditori del territorio che niente è in grado di dare più visibilità e soddisfazioni alle loro aziende che affiancare il proprio brand a quello della Casertana. E’ giunto il momento che ognuno faccia la sua parte e dia il proprio contributo secondo le proprie forze a questi colori e al presidente D’Agostino. E’ giunto il momento di lasciare spazio ai fatti concreti. Avrei potuto continuare a focalizzare le mie attenzioni sulle attività che porto avanti da tempo, ma sono stato chiamato a fare quello che meglio mi riesce e non potevo assolutamente tirarmi indietro. Ora è tempo di operare ed agire concretamente per dare lustro alla squadra della nostra città. Con l’auspicio di ottenere insieme soddisfazioni e successi che questa società e questa tifoseria meritano”.