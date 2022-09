Nuovo direttore generale della JuveCaserta

Pubblicità elettorale

La JuveCaserta ha un nuovo dg (direttore generale), nativo della provincia di Roma, ma oramai si potrebbe dire ‘adottivo casertano’, ossia stiamo parlando di Andrea di Nino, abbastanza conosciuto nel mondo del basket, ha lavorato anche in altri settori come ad esempio quello del nuoto, dove è stato anche coach, ed anche direttore generale della ISL (International Swimming League).

Pubblicità elettorale

Il nuovo dg della JuveCaserta è stato anche per del tempo in America negli USA, come assistente dell’ allenatore olimpico M. Lohberg che tra le altre cose si è anche allenato nella piscina di Caserta nella piscina olimpica o dello Stadio del Nuoto.

Pubblicità elettorale

E’ stato anche general manager nell’ annata 2016 della Energy Standard CLub, ha preso parte a tutte le più grandi manifestazioni di nuovo preparando e guidando diverse nazionali in Olimpiadi, campionati mondiali ed europei

Ecco qualche dichiarazione rilasciata dallo stesso Andrea di Nino, a seguito del conferimento del nuovo incarico nella Blè JuveCaserta “Dopo 20 anni nel nuoto internazionale – dichiara A. Di NINO – entro in un club storico come quello della JuveCaserta, una società che ha fatto la storia di questo sport in Italia, non soltanto per lo scudetto vinto, ma anche per l’esempio dato come SUD del nostro paese che possa affermarsi anche fuori. Ringrazio il presidente Francesco Farinaro per la fiducia cercheremo di fare grandi cose assieme a tutto lo staff dirigenziale della JuveCaserta”