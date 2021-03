Oggi il governo si riunirà per valutare degli aggiornamenti del Dpcm, dopo che il Comitato tecnico scientifico hanno chiesto una nuova stretta.

Si parla di festivi e prefestivi rossi in tutta Italia, con la chiusura di molte attività, anche anche con movimenti limitati in zona gialla e zone rosse più rigide. Che potrebbe far scattare la fascia a rischio più alta con 250 casi settimanali su 100mila abitanti.