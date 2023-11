Nuovo impegno in trasferta per la Paperdi Caserta di coach Maurizio Bartocci. I bianconeri scenderanno in campo domani al PalaFacchetti di Treviglio nel match contro la Lissone Interni Brianza Casa Basket nel ‘lunch match’ valido per la nona giornata del campionato di Serie B Nazionale. Questo incontro segnerà il debutto in maglia casertana di Dino Butorac, unitosi ai nuovi compagni all’inizio della settimana.

«Questa – commenta coach Maurizio Bartocci – è stata la prima settimana di lavoro fatta insieme alla squadra e l’abbiamo dedicata anche all’inserimento del nuovo ragazzo arrivato. Abbiamo lavorato, perciò, molto sulla nostra collaborazione, sia in attacco che in difesa, soprattutto tenendo conto che domenica giocheremo contro una squadra che fa del ritmo, della velocità e dell’intensità di gioco le sue armi migliori per cui il nostro obiettivo sarà quello prima di tutto far giocare Butorac insieme ai suoi nuovi compagni di squadra e cercare degli equilibri per contrastare sicuramente l’intensità di Lissone».

La sfida tra la Paperdi e la Lissone Interni Brianza Casa Basket comincerà alle ore 12.30 e verrà diretto dalla coppia arbitrale composta da Samuele Riggio di Siderno (Reggio Calabria) e Giovanni De Giorgio di Giarre (Catania). Nel ruolo di segnapunti Giulia Natale di Saronno (Varese), Andrea Buccioni di Milano sarà il cronometrista mentre Federica Papadia di Ternate (Varese) ricoprirà la veste di addetta ai 24 secondi.

Oltre alla sfida tra la Paperdi Caserta e la Lissone Interni Brianza Casa Basket, la nona giornata inizierà quest’oggi, 11 novembre, con tre anticipi. Il primo, tra Rimadesio Desio e BPC Virtus Cassino, con palla a due alle 20.30, mentre gli altri due match odierni, Paffoni Fulgor Omegna-Fiorenzuola Bees e Logiman Pallacanestro Crema-Solbat Piombino, prenderanno il via alle 21.00. Domenica alle 18.0 si svolgeranno Gema Montecatini-Bakery Basket Piacenza, NPC Rieti-Lars Virtus Arechi Salerno, Del Fes Avellino-Fabo Herons Montecatini e Akem Libertas Livorno-Geko PSA Sant’Antimo, mentre il 13 novembre alle 20.30 sarà il turno di SAE Scientifica Legnano-Caffè Toscano Pielle Livorno.

La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Questa la classifica attuale: Caffè Toscano Pielle Livorno, Fabo Herons Montecatini 12, Logiman Pallacanestro Crema*, Del Fes Avellino, Akem Libertas Livorno, Gema Montecatini, Solbat Piombino, Lissone Interni Brianza Casa Basket 10, Fiorenzuola Bees, SAE Scientifica Legnano, Geko PSA Sant’Antimo, Rimadesio Desio 8, Bakery Basket Piacenza, Virtus Cassino 6, Paffoni Fulgor Omegna 4*, Lars Virtus Arechi Salerno 3**, Paperdi Caserta, NPC Rieti 2.

* una partita in meno

* tre punti di penalizzazione