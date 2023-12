NUOVO LOOK PER LE STRADE DI CASAGIOVE.

Questa mattina, 4 dicembre, sono ufficialmente partiti i lavori di rifacimento stradale nel cuore di Casagiove, un progetto volto a migliorare la viabilità e l’aspetto di alcune strade del Comune. Il programma prevede il rinnovo del manto stradale di diverse vie cruciali, promettendo un notevole beneficio per residenti e automobilisti.

Le strade coinvolte nei lavori sono state identificate come punti critici della rete stradale locale e comprendono: via Roma, via Quartier Nuovo, via Firenze, via Milano, via Moro (dal tratto via Milano a via Napoli) e via Tescione. Successivamente, l’attenzione si sposterà su via Toscana, via Castiello, via Mazzocca, via Condotto e via XXV Aprile. L’obiettivo è quello di completare i lavori entro la fine di Gennaio 2024, garantendo una strada più sicura e confortevole per tutti.

Il Sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, ha dichiarato: “Questo progetto è parte integrante del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Le strade rappresentano il tessuto connettivo della nostra comunità e investire nella loro manutenzione è cruciale per assicurare un ambiente urbano sicuro e accogliente. L’intervento è stato possibile attraverso il recupero dei residui mutui. ”

L’assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica, Carlo Marchesin, ha rilasciato una dichiarazione riguardo all’inizio dei lavori: “Oggi segna l’inizio di un capitolo significativo per la nostra comunità.

I lavori di rifacimento stradale rappresentano una tappa fondamentale nel nostro impegno a fornire infrastrutture solide e sicure per i nostri cittadini. Stiamo investendo risorse significative per garantire che le strade di Casagiove siano all’altezza degli standard moderni, promuovendo una circolazione più fluida e migliorando la qualità della vita per tutti. Comprendiamo che questi lavori potrebbero causare qualche disagio temporaneo, ma chiediamo la comprensione e la collaborazione dei residenti. Siamo fiduciosi che il risultato finale renderà Casagiove ancora più attraente e funzionale per tutti.