Nuovo mister per la Volalto 2.0

La Volalto Caserta con una nota stampa ha ufficializzato pochi minuti fa arrivo di un nuovo Coach, si tratta di Stefano Sassi, unico precedente in A1 sulla panchina di Chieri.

Questo il comunicato della Volalto 2.0: Grandi manovre in vista dell’imminente stagione di Volley femminile di massima serie. Arriva Coach Stefano Sassi. “Ripartiamo con i piedi per terra – dichiara il direttore sportivo -, coach Sassi risponde pienamente alle nostre aspettative e alle nostre esigenze future, non perchè è senza procuratore”.

IL PALMARES. Allenatore di Pontedera in B1 con il Busa Foodlab Gossolengo, vanta trascorsi in A2 con Santacroce Valdarno ed in A1 con Chieri. Nel settore del beach volley 4×4 da dove proviene, ha conquistato uno scudetto, due Coppa Italia ed altrettante Supercoppe insieme ad un All Star Game con Savino del Bene Scandicci.