Nuovo pronto soccorso entro dicembre 2024 Riscossa di Maddaloni centra un altro fondamentale obiettivo

MADDALONI – Riscossa di Maddaloni esulta per quanto conseguito dal sindaco Andrea De

Filippo, dal consigliere regionale Vincenzo Santangelo e dall’assessore Claudio Marone sulla

questione della riapertura del pronto soccorso dell’ospedale locale. Il direttore generale Blasotti ha

infatti confermato la volontà dell’Asl di Caserta di realizzare un nuovo pronto soccorso entro

dicembre 2024.

“Un risultato eccellente – ha dichiarato il segretario Roberti – figlio, tra l’altro ed aspetto non

trascurabile, dell’impegno profuso dal movimento “Riscossa di Maddaloni” rivolto a coagulare,

intorno a sé, associazioni laiche e cattoliche che hanno mantenuto alto il livello di guardia della

problematica. Un obiettivo che è stato possibile raggiungere anche grazie agli sforzi del nostro

assessore Claudio Marone”.

Certamente l’apertura completa dell’ospedale dovrà seguire una “road map” che, giocoforza,

passerà attraverso un adeguamento sismico e strutturale tale da rendere il nosocomio pronto, per

fine dell’anno entrante, ad ospitare al meglio i reparti che di volta in volta verranno restituiti alla

citta calatina.

Nel contempo “Riscossa di Maddaloni” monitorerà costantemente a che gli accordi verranno

rispettati i tempi per i quali la stessa Asl si è impegnata