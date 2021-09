Nuovo sciopero dei netturbini

Maddaloni. La proclamazione di sciopero è stata stabilita per il giorno 09.10.2021. Ancora uno stato di agitazione in città con relativa procedura di raffreddamento, per stigmatizzare le tante lacune strutturali del cantiere di igiene urbana di Maddaloni e le continue elusioni del CSA, delle leggi sulla sicurezza sul lavoro e del CCNL di Ctg, il mancato riconoscimento da circa cinque mesi del salario accessorio per tutti i lavoratori e di alcuni istituti contrattuali per chi non ha inteso sottoscrivere discutibili conciliazioni che non rispettavano i criteri sanciti dall’Art. 411 del c.p.c modificato dalla Legge 533/1973.

Pertanto, a distanza di oltre 13 gg, visto che, alcuna convocazione è mai pervenuta e ravvisata la ormai palese volontà dell’azienda, di non voler procedere a dare alcuna risposta alle problematiche evidenziate, la scrivente proclama per il giorno 9 ottobre 2021, una prima ed intera giornata di sciopero per tutto il personale del cantiere di igiene urbana di Maddaloni Ce, dipendenti della società Buttol srl.

Il sindacato elenca quindi queste motivazioni, come silegge nella nota inviataCi:

“Ravvisate le tante lacune strutturali del cantiere di Maddaloni, le continue elusioni del CSA e le inosservanze del CCNL di Ctg e delle norme di legge che regolamentano l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, che la società Buttol srl continua a compiere, la scrivente O.S. non può esimersi dal segnalare le condizioni in cui versano gli addetti all’igiene urbana di Maddaloni. Oltre all’organico ampiamente al di sotto del numero di addetti previsti dal CSA, i poveri lavoratori devono anche a farsi carico di pochi e fatiscenti automezzi in dotazione al servizio, a cui vanno aggiunte le diverse carenze di igiene e sicurezza del cantiere e di conseguenza le misure previste dai protocolli sanitari nazionali per la salvaguardia dal Covid-19.

Sul fronte dei diritti contrattuali, l’azienda continua non versare il fondo sanitario FASDA, generando un danno economico ai dipendenti che attraverso il fondo posso usufruire di agevolazioni e rimborsi per spese sanitarie.

Inoltre, per quanto attiene al riconoscimento dei ticket mensa giornalieri, nonostante questi siano stati oggetto di confronti e accordi aziendali, non vengono riconosciuti da circa cinque mesi e, per diversi lavoratori, da oltre quattro anni non vengono nemmeno riconosciuti i permessi annui retribuiti, ex festività soppresse e gli arretrati della posizione parametrale A. Pertanto, la scriventi, dietro sollecito delle maestranze, avvia lo stato di agitazione di tutto il personale del cantiere di Maddaloni a partire dalla giornata di oggi 13.09.2021.”