Nuovo staff all’ interno dei falchi rossoblù

Caserta – E’ stato in parte modificato l’organigramma o staff che dir si voglia all’interno della squadra della Casertana football club.

Ecco quanto accaduto di recente all’interno della squadra della Casertana della Lega pro di serie C, che ha fatto alcuni cambi per non dire stravolgimenti all’interno del proprio staff.

Ecco una parte di quanto emerso proprio sul sito ufficiale della Casertana football club, “La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di coordinatore del settore giovanile ad Andrea Zungri. Il predetto sig. Zungri, si trovava già dall’anno 2018 in seno al club rossoblu, Andrea Zungri ha di recente conseguito anche il diploma di Collaboratore Gestione Sportiva Adise e già nella scorsa stagione ha ricoperto tale incarico con i giovani falchi, all’interno della Casertana football club.

Contestualmente si rende noto il nuovo assetto del Settore giovanile. Novità per le guide tecniche delle formazioni Primavera 3 con il ritorno in rossoblu di Vincenzo Platone e Under 17 con l’incarico affidato a Sergio Buono. Under 16 a Simone Battistelli, la scorsa stagione già tecnico dell’Under 14, mentre Pasquale Migliaccio è confermato sulla panchina dell’Under 15.

Il Settore giovanile è già al lavoro dallo scorso lunedì presso il quartier generale di Arienzo il comune in provincia di Caserta ad una distanza di circa 20 km.

Ecco il nuovo ‘organigramma’ della Casertana football club

Primavera 3

Allenatore: Vincenzo Platone

Collaboratore: Mario Proietti

Under17

Allenatore: Sergio Buono

Collaboratori: Emilio Pallotta e Gaetano Fasano

Under16

Allenatore: Simone Battistelli

Collaboratore: Antonio Landolfo

Under15

Allenatore: Pasquale Migliaccio

Allenatore Portieri: Sabatino Marciano