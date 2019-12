Nuovo video del 12enne Francesco Pio Melillo contro l’uso di botti e fuochi illegali

TRENTOLA DUCENTA – Siamo nel pieno delle festività natalizie e, a breve, si ripeterà l’utilizzo di botti e fuochi di Capodanno con le consuete notizie di cronaca. I botti, ogni anno, provocano incidenti con ferimenti, talvolta anche gravi, di adulti e bambini. Insomma, tante persone che si sono rovinate la vita, per un momento di leggerezza, per un attimo di distrazione, tutto può cambiare per sempre. Oramai si sa , anche, quali sono i rischi e danni ambientali causati dai fuochi pirotecnici e il forte disturbo agli animali. Forse, questo non è il modo migliore per salutare l’inizio del nuovo anno. “Non sparare i botti, sparati un selfie” questo è il titolo del nuovo video del 12enne youtuber napoletano, Francesco Pio Melillo alias “Blagostoi”, che anche quest’anno ci regala un video di sensibilizzazione contro i botti di capodanno.

Nel video notiamo anche il personaggio di “Piorino” , creato dallo stesso Pio, ispirandosi proprio al mitico “Pierino”, l’alunno indisciplinato, rendendo omaggio all’attore romano Alvaro Vitali. Sul suo canale youtube “Blagostoi” con i 134 video realizzati, diversi video di sensibilizzazione, da “no alla violenza sulle donne” a “no ai botti di capodanno”, ma anche quello di non abbandonare gli amici pelosi. Ecco il link del suo ultimo video da youtube: https://youtu.be/x4-t_SUwNRc

Stampa

Nel video invita a non sparare i botti di capodanno e continua con appello: “Non comprate i botti, pensate che state inquinando l’aria , bruciando soldi e mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri; rendete la vita piena di ricordi, sparando selfie”. Francesco Pio Melillo è un bambino di 12 anni, casertano di Trentola Ducenta, diventato “famoso” nel mondo degli insegnanti. Qualche giorno fa il suo videomessaggio ai docenti della sua scuola, e in generale a tutti gli insegnanti per la delicata e benemerita funzione educativa che essi svolgono, è diventato virale ed è stato molto apprezzato per la sua spontaneità e simpatia.

Intanto, Francesco continua la sua attività sui social network e sta realizzando video in omaggio all’attore romano Alvaro Vitali, il mitico “Pierino”, che nei simpatici panni dell’alunno indisciplinato, riuscì a diventare popolarissimo negli anni ’80. Proprio ispirandosi a “Pierino”, Francesco ha creato il suo personaggio “Piorino”. Melillo ha già ricevuto tanti incoraggiamenti per la sua avventura su Youtube da personaggi famosi nel mondo del cinema e della musica. Per citarne solo alcuni: Elena Russo (alias Sofia Fiore in “Furore 2”), Cosimo Alberti (“Un Posto al Sole”), Mr Hyde (“Ludo Brusco”), Gigio Rosa, Monica Sarnelli ed Enzo Fischetti (“Made in Sud”).