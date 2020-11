Occhio alla bolletta: maxi multa per chi non paga il canone Rai

Di Anna Fiorillo

In arrivo una maxi multa per chi non ha pagato 90 euro del canone Rai. Coloro che non hanno provveduto entro il 31 ottobre al pagamento della bolletta, sono previste delle sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 5 volte del canone stesso.

Spiega l’agenzia delle entrate, “è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo”.

Inoltre dal 2016 per evitare i mancati pagamenti del canone, viene addebitato direttamente in bolletta.

Il canone viene addebitato direttamente in bolletta nel periodo che va da gennaio a ottobre. Anche per quest’anno la legge di bilancio ha deciso che l’importo del canone sara di 9 euro per 10 mensilità , non sono previste modifiche per il 2021.