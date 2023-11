Oggi 18 e domani 19 novembre al Circolo Nazionale di Caserta un mercatino solidale del Movimento l’Aura onlus

Oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 provate a fare un gesto concreto di solidarietà verso chi non e’ stato fortunato in questa vita o non e’ riuscito a conquistare la sua fortuna. Al Circolo Nazionale a Via Mazzini 2 Caserta il Movimento L’Aura Onlus organizza un mercatino vintage solidale “Cose….di casa….”. Il Movimento l’Aura è un’associazione di volontariato che rappresenta un vero punto di riferimento per gli ultimi della città con attività costanti per offrire pasti caldi e donare cure mediche ai sempre più numerosi clochard e indigenti che cercano rifugio sui marciapiedi e nelle piazze della città. L’associazione ha una sede operativa a via Renella 120 che e’ una casa rifugio,

“Casa l’Aura“, gestito da volontari e professionisti pronti a tendere la mano.A giorni alterni e a orari prestabiliti gli ospiti possono essere visitati, medicati e ascoltati da medici, psicologici ed esperti che hanno condiviso con entusiasmo la mission del Movimento.