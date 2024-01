Oggi alle 18 a Castel Morrone dibattito pubblico con Susanna Camusso sulle buone pratiche amministrative

A Castel Morrone oggi, alle 18, all’ex plesso scolastico di via Largisi e’ in programma l’incontro pubblico “Politica ferma e concorsi lampo – Quale futuro per il nostro territorio?”, promosso dagli ex assessori Pina Vallefuoco ed Antonio Riello. Intervengono la senatrice Susanna Camusso, commissaria provinciale del Pd ed ex segretaria della Cgil; il segretario provinciale della Cgil Funzione Pubblica Luigi Capaccio, il coordinatore provinciale Gaetano Trocciola, l’ufficio legale della Cgil rappresentato dagli avvocati Giuseppe Tescione.

“Oramai sono trascorse settimane dalle nostre dimissioni dalle cariche amministrative e dalla richiesta di annullamento in autotutela dei concorsi lampo indetti dal Comune di Castel Morrone, eppure nulla sembra muoversi – dichiarano Riello e Vallefuoco – Tuttavia, davanti alla volontà politica del non agire per non cambiare, tante e tanti chiedono risposte e azioni concrete affinché ci sia una politica che abbia il coraggio di investire nel nostro futuro e sui nostri territori e che pensi agli interessi dei molti e non dei pochi”.

Tra i motivi politico-amministrativi che avevano portato Riello e Vallefuoco a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi di vicesindaco e assessore del comune di Castel Morrone proprio la circostanza dei concorsi con 10 assunzioni in Comune avvenute senza l’attesa osservanza dei “principi di trasparenza ed etica pubblica” indispensabili ad assicurare una sana gestione dell’ente comunale.