Oggi Consiglio dei Ministri per emergenza Campi Flegrei

Oggi alle 20.00 si riunirà il Consiglio dei Ministri per discutere di un eventuale provvedimento contenente un piano di esodo in caso di un evento di bradisismo grave nell’area vicino Napoli.

L’area – colpita da diverse scosse sismiche in questi giorni – sarà oggetto di dibattito, anche per le eventuali coperture finanziarie in caso di esodo.