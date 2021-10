Oggi Decimo anniversario dalla scomparsa di Lorenzo Montecuollo

L’otto ottobre 2021 ricorre il decimo anniversario della scomparsa dell’On. Lorenzo Montecuollo, un politico di razza, dalla lunga militanza nella democrazia cristiana dove ricoprì importanti ruoli istituzionali, come l’assessorato regionale alla Sanità, tornata elettorale del 1985dove fu eletto nella lista Dc al nr. 6 riportando ben 47 mila preferenza. Fu segretario provinciale della DC prima e del CCD (Centro Cristiano Democratico) poi. Lorenzo Montecuollo laureato in Giurisprudenza entrò in Parlamento il 21 maggio 200, eletto nel Collegio Capua- Piedimonte Matese per la Casa delle Libertà superando la candidata della sinistra ovvero Sandra Lonardo Mastella. Nella sua esperienza parlamentare è stato segretario della commissione consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa e componente di diverse altre. Lorenzo Montecuollo è stato il primo sindaco di Cellole (5 luglio 1975) dopo che condusse alla vittoria il referendum che sancì “l’indipendenza” della frazione da sessa Aurunca. Attualmente a lui sono dedicati la sala Consiliare di Cellole e lo stadio locale. Ed in occasione del decimo anniversario della scomparsa, Cellole gli intitolerà anche una piazza nelle vicinanze del Municipio cui seguirà un convegno al quale è prevista la partecipazione di numerosi politici locali e nazionali.