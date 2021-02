Oggi è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Fenomeni che non accennano a diminuire”.

NOI VOCI DI DONNE con L’ ISTITUTO GIORDANI realizzano un corso di Formazione rivolto a docenti ed ATA.

il Progetto è Finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bullismo è un fenomeno molto diffuso, soprattutto nel mondo della scuola secondaria di primo e secondo grado. L’istituto Giordani è impegnato da tempo sul fronte della prevenzione del bullismo, del cyberbullismo, di ogni forma di violenza. Compresa quella di genere: ad essere colpite, spesso, sono le ragazze. La diffusione della tecnologia e dei social network tra i più giovani ha inoltre alimentato il fenomeno del cyberbullismo che, al contrario del bullismo, non trova un limite negli ambienti sociali ed è capace di invadere anche la sfera privata e familiare.

Per queste ragioni parlare di bullismo e cyberbullismo, rendendo gli studenti fin da piccoli consapevoli delle risorse che si hanno a disposizione per non lasciarsi sopraffare, diventa sempre più importante. Non a caso, il 7 febbraio ricorre la giornata contro il bullismo. E, a proposito di ricorrenze, il 9 febbraio 2021 è in programma la 18esima edizione del Safer Internet Day, una ricorrenza che ha lo scopo di promuovere in tutto il mondo pratiche per un internet più sicuro, specialmente per i più piccoli.

Antonella Serpico

Parte la seconda fase del progetto di Noi Voci di Donne “RICOMINCIO DA ME” in collaborazione con l’ITIS “Giordani” di Caserta, con il contributo della Regione Campania e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

EDUCAZIONE, CONTRASTO e PREVENZIONE, sono questi i punti di forza delineati nelle attività di formazione rivolte alla comunità educante

La Presidente di Noi Voci di Donne, dott.ssa Pina Farina,”: stiamo lavorando per una crescita comune e sana che vede coinvolti diversi attori appartenenti ad ambiti diversi. Il nostro obbiettivo è quello di dare ai nostri giovani e al personale scolastico strumenti utili al contrasto della violenza di genere. Da anni lavoriamo anche a sostegno delle scuole attraverso workshop e corsi formazione sui fenomeni violenti e le devianze che investono molto spesso i nostri giovani. La rete dei partecipante a questo progetto, è una rete solida e compatta che da tempo collabora con la nostra organizzazione in attività di prevenzione e di sensibilizzazione”.