Oggi. Gaetano Trocciola eletto nuovo coordinatore della Cgil durante l’Assemblea della Cgil.

L’assemblea degli iscritti alla Funzione Pubblica della Cgil Caserta, in presenza di Luigi Capaccio, Segretario Provinciale della FP Cgil, e di Carmela Ciamillo, Coordinatrice Provinciale delle Funzioni Centrali, ha eletto il comitato degli iscritti. In occasione le due personalitá hanno lodato l’impegno del gruppo Cgil Caserta a beneficio della totalità dei lavoratori.

Gaetano Trocciola, Francesco Torrico e Nicola Oliva ne fanno parte, il primo di essi è stato eletto anche coordinatore della Cgil di Caserta.

Durante l’incontro sono state discusse proposte riguardanti la Reggia di Caserta ed il suo personale.

Proprio su questo si è soffermato Gaetano Trocciola, onorato della fiducia dei colleghi e dei responsabili provinciali della FP Cgil, ha dichiarato:

“In un momento in cui la politica del qualunquismo ha generato l’allontanamento di moltissimi lavoratori dalle associazioni di categoria, abbiamo deciso di intraprendere un percorso di crescita all’interno della Cgil, il sindacato che non ha mai perso di vista il vero patrimonio da tutelare: il lavoratore. La Reggia di Caserta può dare tanto e tanto c’è da fare per i dipendenti della Reggia. Per questo abbiamo unito le competenze, le capacità, la passione e l’esperienza”.