Oggi i funerali di Maradona

Probabilmente ancora nessuno riesce a digerire la morte di Diego Armando Maradona, lui che ha fatto sognare tanti tifosi del Napoli e non solo.

Oggi alle ore 20 italiane ci saranno i funerali per dare l’ultimo saluto ad una persona che non verrà dimenticata e che resterà per sempre nella leggenda! Intanto il sindaco di Napoli ,insieme a tutta la città, ha deciso di dedicare lo stadio a Diego.

Ci sarà quindi un cambio di nome, dallo stadio San Paolo di Napoli al Diego Armando Maradona di Napoli, un modo per tenere per sempre vivo il suo ricordo e per far restare per sempre Diego nel suo stadio e tra la sua gente!

Grazie di tutto Diego!!