Oggi. Nuove vittime e 635 contagi in Campania.

L’Unitá di Crisi della Regione Campania ha aggiornato il dato sull’emergenza Covid a 635 positivi, tra questi 6 vittime.

Secondo il report, è risultato positivo l’8,2% dei 7720 tamponi svolti in queste ore.

Il team Covid ha anche certificato 6 decessi riferibili agli ultimi tre giorni ma tutti registrati nella giornata del 13 ottobre.

Si segnalano anche 77 guariti. Alla luce di questi numeri dall’inizio della pandemia in Campania ci sono stati 19.827 contagi di cui 485 deceduti e 7564 i guariti.

Per quanto riguarda il quadro dei ricoveri ci sono 63 pazienti in terapia intensiva (due in meno rispetto a ieri su 110 posti disponibili) e 702 ricoverati in reparto con sintomi più lievi.