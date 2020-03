OGGI RICORRE LA FESTA DEL PAPA’ IN ONORE DI SAN GIUSEPPE,UN MARZO TRA I PIÙ’ TRISTI DAL DOPOGUERRA AD OGGI.

DI DINO MANZO

Capua. Come da titolo oggi in tutto il mondo si festeggia San Giuseppe, festa del Papà ai quali va il nostro più profondo augurio con l’auspicio che nei prossimi giorni riprenderemo a scrivere fatti meno tristi .

Ci corre l’obbligo di comunicare quanto pervenutoci dagli organi competenti ,sembrerà un bollettino di guerra ,ma riteniamo doveroso informare i nostri lettori .La data di fine restrizione del 03/aprile c.a viene revocata e prolungata fino al 02/maggio (tale data potrebbe subire variazione).

Pertanto tutte le scuole d’Italia ,gli uffici ,esercizi commerciali ecc. già inseriti nelle ordinanze governative, regionali e comunali resteranno chiusi fino al 02/05/2020 ,salvo variazioni prontamente comunicate. Intanto come già scritto in precedenza , in questi giorni il numero dei contagiati e dei decessi è in fase di salita ,come anche pero ,è questo è il dato più confortevole ,aumenta il numero dei guariti .

Noi oltre ad interessarci di tutto ciò che accade sul territorio Capuano ci informiamo anche dell’intero comprensorio Casertano ,Campano e Nazionale. A tal proposito, di seguito riporteremo i dati pervenutoci da colleghi che operano nell’Intera provincia ,mentre in un successivo nostro scritto vi faremo leggere il parere di alcuni esponenti politici e dirigenti istituzionali .

Ecco alcuni dati della provincia di Caserta inerenti al numero di contagiati: Aversa 4,Bellona 6,Capodrise 1 ,Capua 2,Castel Volturno 3,Casagiove 2,Casal diPrincipe1,Caserta 3+1 morto, Cellole 1,San Tammaro 2,Cesa3,curti 2,Falciano del Massico 2,Francolise 1(anche se in queste ore si appura che nella frazione di Sant’Andrea del pizzone ci siano altri casi ,perlomeno un altro pare scontato ,ci riserviamo di avere comunicazione dagli organi competenti.).Gricignano D’Aversa 1,Lusciano 1,macerata Campania 2,Maddaloni 1,Marcianise1,Mondragone 4+1 deceduto, Orta di Atella1,Parete 1,Portico di Caserta1,Sant’Arpino2,Succivo 2 Santa Maria a Vico 4,Santa Maria Capua Vetere 16+3deceduti,San Prisco 2+1deceduto,Vitulazio 1+1decedutoVilla Literno 2+(residente a Napoli).Come si potrà notare la città più colpita resta quella di Santa Maria CV. Considerato che i casi di contagio potrebbero essere evitati, rispettando le ordinanze emanate nei giorni scorsi,ed uscire solo su estreme esigenze non ci stanchiamo di suggerire a tutti di STARSENE A CASA, ovviamente questo invito è rivolto a tutti coloro che non hanno esigenze lavorative ai quali di tutto cuore auguriamo un grande in bocca al lupo .