Oldoini torna allenatore della JuveCaserta

Massimiliano Oldoini torna sulla panchina della JuveCaserta, per il tecnico spezzino si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera. Questo il comunicato della JuveCaserta: Lo SC Juvecaserta comunica di aver affidato con incarico annuale il ruolo di Capo allenatore del club a Massimiliano Oldoini. Per il tecnico spezzino, classe 1969, si tratta di un ritorno a Caserta dopo gli anni trascorsi come vice di Pino Sacripanti (2009-2013) e quella del 2018 da Capo allenatore. Oltre che con squadre di club, Oldoini ha nel suo curriculum collaborazioni con le squadre nazionali: dal 2004 prima con l’incarico di assistente allenatore della formazione Under 20 e poi nel periodo 2004-2005 come assistente allenatore della Nazionale Universitaria. In qualità di assistente allenatore della Montepaschi Siena ha vinto la Coppa Saporta nel 2002. Nel 2002-2003 e 2003-2004 ha conquistato le Final Four di Eurolega. Nel 2003-2004 ha vinto lo scudetto di serie A e nel 2004-2005 la Supercoppa italiana. Nelle squadre giovanili ha vinto sei scudetti con Cadetti, Juniores e Under 20 dal 2001 al 2005. “E’ una sfida avvincente in una piazza che vive di basket – ha dichiarato Oldoini – le motivazioni sono fortissime così come il desiderio di incominciare subito a lavorare”.