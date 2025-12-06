Olimpiadi di Primo Soccorso. La Croce Rossa forma gli studenti del Liceo “Don Gnocchi”

Al Liceo don Gnocchi prende il via la formazione CRI: gli studenti si preparano alle Olimpiadi di Primo Soccorso.

Il 5 dicembre, presso il laboratorio del Liceo don Gnocchi, le classi 4ª A e 4ª B dell’indirizzo Scienze Umane hanno partecipato al primo dei due incontri organizzati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Maddaloni. L’iniziativa rientra in un progetto formativo dedicato al primo soccorso, un percorso che non solo fornisce competenze fondamentali per intervenire in caso di emergenza, ma permette anche agli studenti di prepararsi alle Olimpiadi di Primo Soccorso, una competizione strutturata in una fase regionale e una successiva fase nazionale.

Durante il primo incontro, gli operatori della Croce Rossa hanno illustrato agli studenti le basi teoriche del primo intervento, affrontando temi come la sicurezza della scena, la valutazione dello stato di coscienza, la gestione delle vie aeree e l’importanza della tempestività nelle situazioni critiche. Le lezioni, pensate per essere fortemente pratiche e interattive, proseguiranno nel secondo appuntamento, al termine del quale verrà selezionata una squadra composta da sei alunni che rappresenterà l’istituto nelle competizioni ufficiali.

L’iniziativa si colloca all’interno di un più ampio impegno del Liceo don Gnocchi volto a diffondere tra gli studenti la cultura del primo soccorso e della cittadinanza attiva. Il progetto mira anche a potenziare importanti competenze trasversali – come il lavoro di squadra, il problem solving, la gestione dello stress e la capacità decisionale – ormai considerate essenziali in ogni percorso accademico e professionale.

Le Olimpiadi di Primo Soccorso, infatti, non sono semplici gare sportive, ma vere e proprie competizioni educative organizzate dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con scuole e comitati locali. Attraverso prove pratiche e scenari simulati, gli studenti hanno l’opportunità di misurarsi con situazioni che richiedono prontezza, lucidità e conoscenze tecniche, mettendo in pratica quanto appreso durante la formazione.

Con questo progetto, il Liceo Don Gnocchi conferma la propria attenzione verso un’educazione completa e responsabile, capace di unire conoscenze teoriche e competenze di vita, fornendo agli alunni strumenti utili non solo per la scuola, ma per affrontare con maggiore consapevolezza il mondo che li circonda.