Olimpiadi Milano Cortina 2026

Stanno per iniziare ufficialmente i giochi olimpici, la cerimonia di apertura avverrà domani, Venerdì 6 Febbraio alle ore 20.

I giochi, la cui durata sarà fino al 22 Febbraio 2026, si terranno in diverse città e Regioni: saranno coinvolte alcune località in Lombardia come Milano, Livigno, Bormio; altre località come Cortina d’Ampezzo in Veneto e fino alla chiusura che si terrà a Verona.

Intanto la cerimonia di apertura avverrà domani e si terrà allo stadio Giuseppe Meazza, nel quartiere milanese di San Siro. Si prevedono poi parate e momenti dedicati alla delegazione.

I giochi si potranno seguire a Rai 1 e alla piattaforma di SKY. Per l’ occasione, ci saranno strade chiuse e ci saranno divieti. Infine il presidente Mattarella è ritornato questa mattina a Milano, dove ha tenuto il consueto discorso agli atleti e fermandosi poi a condividere il pranzo con loro.