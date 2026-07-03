Olly chiude il tour davanti alla Reggia: 32mila persone in piazza Carlo di Borbone

Caserta si prepara alla chiusura del “Gran Finale Tour”. Venerdì 3 luglio, alle 21, Olly sale sul palco allestito in piazza Carlo di Borbone per l’ultima tappa del tour che il cantautore genovese ha portato in giro per l’Italia nei mesi scorsi. La scelta della Reggia come cornice conclusiva non è casuale: lo show chiude un ciclo di grande esposizione mediatica in una delle piazze più fotografate dell’estate live nazionale.

I numeri parlano da soli. Sono attesi oltre 30mila spettatori, arrivati da ogni regione: una cifra che ha già svuotato la disponibilità alberghiera in città e nei comuni limitrofi, con prezzi delle camere saliti sensibilmente nelle ultime settimane. Chi non ha prenotato per tempo, difficilmente troverà posto stasera a Caserta.

La rassegna: Un’estate da Belvedere

Il concerto di Olly è una delle oltre 40 date di “Un’estate da Belvedere”, il cartellone estivo già in corso che fino a settembre alterna musica, teatro e opera lirica tra due palcoscenici: la Reggia Session, in piazza Carlo di Borbone, e la Belvedere Session, nella cornice del Belvedere di San Leucio.

Le prossime date di luglio della Reggia Session

5 luglio – Kid Yugi

9 luglio – Duran Duran

16-17-18-19 luglio – “Notre Dame de Paris”

24 luglio – “Tosca”

La viabilità: cosa cambia per chi vive e circola in zona

Il Comune ha disposto con l’ordinanza dirigenziale n. 263 del 30 giugno 2026 una serie di modifiche alla circolazione, valide per tutta la durata dell’evento. Ecco lo schema per chi deve muoversi in città nelle prossime ore.

Orari generali

Circolazione: modifiche in vigore dalle 12 di oggi, 3 luglio, fino alle 3 di notte del 4 luglio.

Divieto di sosta: attivo dalle 9 di stamattina fino al termine della manifestazione.