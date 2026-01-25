Oltre i banchi ,il talento: La “formula magica”dell’ I.C. San Leucio e Castel Morrone

CASERTA – C’è un modo diverso di raccontare la scuola, ed è quello che mette al centro lo stupore. Sabato mattina, la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Collecini “Giovanni XXIII”di San Leucio e Castel Morrone ha trasformato il consueto Open Day in un’esperienza immersiva, dove il confine tra didattica e incanto si è fatto sottilissimo.

Sotto la regia del Dirigente Scolastico, il Prof. Antonio Varriale, l’istituto non si è limitato a presentare programmi e orari, ma ha scelto di narrare una visione: quella di una scuola intesa come luogo di trasformazione, capace di trasformare le potenzialità dei ragazzi in talenti concreti.

Una bussola per il futuro: Lingue e Musica

L’identità della scuola si poggia su pilastri che guardano con decisione all’Europa, senza dimenticare la dimensione umana e artistica:

L’Europa in classe: La vera sfida della modernità è la comunicazione. L’istituto risponde con un’offerta linguistica potenziata che vede lo studio simultaneo di Inglese, Francese e Spagnolo, preparando gli studenti a essere cittadini del mondo già a undici anni.

L’armonia dell’Indirizzo Musicale: La musica non è solo una materia, ma un percorso di crescita. Grazie all’indirizzo musicale, gli alunni hanno l’opportunità di studiare uno strumento, integrando la razionalità dello studio con l’emozione dell’arte.

Un ponte tra due comunità: L’istituto riesce nella sfida non scontata di unire le realtà di San Leucio e Castel Morrone sotto un’unica progettualità, creando una rete sociale forte e radicata nel territorio.

Il fattore “Incanto”

Non è stato un caso che il tema della giornata fosse la magia. Per il Prof. Varriale, infatti, il triennio della secondaria è il momento in cui avviene la “metamorfosi” più importante nella vita di uno studente.

“La magia accade quando l’impegno dei docenti incontra la curiosità dei ragazzi”, è il messaggio emerso durante l’incontro. L’obiettivo dichiarato è quello di formare giovani che non siano solo “istruiti”, ma competenti, poliglotti e, soprattutto, capaci di sognare in grande.