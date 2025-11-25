“Oltre il visibile”, collaborazione tra Accademia Yamaha Music School e Galleria Artemi

Una serata intensa e partecipata ha celebrato la presentazione del libro “Oltre il visibile” di Lucia Gaeta presso la Galleria Artemi, confermando ancora una volta quanto la sinergia tra arti visive e musica possa trasformarsi in un’esperienza culturale unica. L’evento è stato impreziosito dagli interventi musicali delle giovani allieve dell’Accademia Yamaha Music School Città di

Caserta, dando ufficialmente il via alla ripresa della collaborazione tra le due realtà artistiche.

La direttrice dell’Accademia, Mena Santacroce, ha evidenziato l’importanza di questa partnership, che permette ai giovanissimi musicisti di esibirsi in contesti culturali prestigiosi:

«Una bella opportunità per i ragazzi, che possono vivere la musica in uno spazio artistico ricco di stimoli e aperto alla creatività». Sulla stessa linea, l’art director della Galleria Artemi, Emilia Della Vecchia, che ha sottolineato il valore umano e artistico di questa unione:

«La collaborazione con l’Accademia Yamaha è un incontro di energie e passioni. I ragazzi portano con sé entusiasmo, talento e una straordinaria capacità di emozionare il pubblico. Per noi è fondamentale offrire loro spazi di espressione e ascolto». L’iniziativa conferma la volontà comune di costruire un ponte tra arti visive e musicali, creando opportunità concrete per i giovani artisti del territorio e favorendo eventi che coniugano cultura, formazione ed emozione. Ogni appuntamento diventa così un momento di crescita, condivisione e valorizzazione dei talenti emergenti.

La Galleria Artemi e l’Accademia Yamaha Music School annunciano l’intenzione di proseguire questo percorso, con ulteriori appuntamenti in programma che continueranno a mettere al centro la creatività dei più giovani.

L’Accademia ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 (0823/325824) e a San Nicola la

Strada alla via Napoli 8 (0823/422193).