Oltre mille podisti alla quarta Stracicciano: trionfano Zaki e Palomba

Oltre mille podisti al via della quarta Stracicciano, disputatasi domenica 8 marzo. La corsa su strada di 10 chilometri, organizzata dall’ASD Cicciano Running con l’egida della FIDAL, ha confermato il successo delle passate edizioni, affermandosi tra gli appuntamenti più partecipati del calendario podistico campano e dell’Agro nolano. L’evento rientra inoltre nel programma del Palio San Barbato. Gli atleti, in rappresentanza di 109 società, sono partiti da Piazza Mazzini, cuore pulsante della manifestazione, con lo start dato dal primo cittadino di Cicciano, Giuseppe Caccavale. La lunga scia di podisti ha attraversato un percorso ormai collaudato, ricavato tra le viuzze del centro storico e le strade della parte nuova della città, nota per le sue antiche tradizioni legate al fuoco e al folklore. In particolare spicca la suggestiva Festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio), con falò e tammorre. Cicciano è inoltre conosciuta per il Palio dei Quartieri, con la caratteristica corsa delle botti, ed è un importante centro agricolo famoso per la produzione di nocciole e vini pregiati. La gara, sia al maschile sia al femminile, ha visto al via atleti di ottimo livello tecnico, accreditati per le posizioni di vertice. A tagliare per primo il traguardo è stato ancora una volta Yassine Zaki (International Security Service), capace di chiudere la prova in 30’36”. Vittoria anche al femminile per Francesca Palomba della Caivano Runners, prima nella classifica femminile e 33ª assoluta, con il tempo di 36’13”. Un’organizzazione attenta e curata nei dettagli ha contribuito a rendere la giornata una vera festa dello sport, tra agonismo e grande partecipazione.

Podio Maschile

Zaki Yassine – 30’36” (International Security Service) Iannone Gilio – 31’18” (Mannara Running) Pascarella Marco – 31’30” (Polisportiva Bellona)

Podio Femminile