Omaggio a S. Marai, scrittore dalle piazze del sapere

Venerdì 07 maggio 2021 ore 17.00 si terrà un incontro on line in omaggio ad uno degli scrittori più importanti della mitteleuropa, l’ungherese Sandor Marai

L’evento si inserisce nel programma di attività e di incontri del progetto Biblioteca Bene Comune per ripartire con la cultura in una fase di emergenza sanitaria, per diffondere il sapere come fattore di coesione sociale e di conoscenza. In collaborazione con la rete Unieda – UPTER stiamo preparando un programma di incontri dedicati ai grandi autori della letteratura mondiale.

Introducono : Renato Mazzei, Associazione Marai di Budapest ed Elisabetta Greksa, Ass, Marai di Salerno.

Partecipano: Francesco Florenzano (Edaforum Upter) – Raffaele Picardi, Italia x il Mondo

Coordina Pasquale Iorio (Le Piazze del Sapere)

Lettura consigliata: Sandor Marai, Il sangue di San Gennaro, Adelphi 2010

L’incontro si può seguire Live sul canale You Tube di UniedaTv e sulla pagina FB di Bibliotecabenecomune

Le Piazze del Sapere – UNIEDA – Bibliotecabenecomune

Associazione Marai di Salerno

Ripartire con la cultura

Omaggio a Sandor Marai, grande scrittore ungherese, che amava l’Italia e la Campania tutta