Omaggio al gruppo Genesis al Teatro Cilea. Il 26 aprile in scena la Estro Genesis Tribute Band che porta in scena l’album “Seconds Out”

L’album Seconds Out si può definire il capolavoro live dei Genesis. Venne registrato a Parigi nel 1977 ed è stato il primo concerto live che non vedeva più la presenza di Peter Gabriel come leader, bensì la presenza di Phil Collins nella duplice veste di vocalist e batterista. Dopo poco tempo anche Steve Hackett lascerà il gruppo, ma paradossalmente da lì in poi il gruppo si lancerà in un percorso definitivo di successo e consacrazione internazionale. La particolarità del disco è l’utilizzo per la prima volta della doppia batteria con Chester Thomson, memorabile nei suoi duetti con Collins.

Il repertorio del gruppo che durerà circa 95 minuti è rimasto scolpito indelebilmente nella memoria di tutti i fans della meravigliosa band.

La Band ESTRO GENESIS TRIBUTE BAND

Roberto D’Amore: Vocalist

Pino Vecchioni: Batteria

Ugo Cosentino: Batteria e Chitarra 12 Str

Massimo Metalli: Tastiere

Gianni Barbati: Chitarra

Giampiero Sparagna: Basso e Bass Pedal

Biglietti

Platea euro 20 comprensivi di prevendita

Galleria euro 17 comprensivi di prevendita

https://teatrocilea.it/spettacoli/estro-genesis-tribute-band-seconds-out/