OMAGGIO ALLA “ROSSA” MILVA

“Dicono di me… che non ho paura…” E’ una frase di una canzone del grande compositore Vangelis. Maria Ilva Biolacati, poi, in seguito, famosa con lo pseudonimo MILVA, non ha mai avuto paura: una carriera invidiata e mai raggiungibile da altri. A partire dagli inizi degli ’60 Milva si proietta nel futuro. Canzoni, teatro e concerti in mezzo mondo fanno di Lei un vero animale da palcoscenico e gli addetti ai lavori coniano l’appellativo de “La Pantera di Goro”, riferendosi, anche, al suo Paese natìo. La Rossa da quando cominciò a cantare incantò tutti: pubblico e critica. Esigente, puntuale, mai banale. Dotata di una voce che le permetteva di passsare da tonalità alte a altre qusi bisbigliate, annovera un repertorio di Eccellenze: Morricone, Vangelis, Battiato, Venditti, Piazzolla, Jannacci, Merini, Ron e altri ancora. Decisivo e prezioso fu per Lei l’incontro con Giorgio Strehler, figura chiave del suo interpretare, e la scoperta di Bertolt Brecht che le permettono di diventare molto apprezzata nella messa in scena moltissime piecès dell’autore tedesco. In Francia e in Germania Milva era considerata quasi patrimonio Nazionale tanto che nel 1995 la Francia le attribuisce un prestigioso riconoscimento: Ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres; la Germania la omaggia con la Croce al Merito di I classe dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (2006); e ancora la Francia nel 2009 che la nomina Cavaliere dell’Ordine della Legion d’onore.

In Italia, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominata, nel 2007, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Mai tanto talento è stato riscontrato in un’unica artista, in una unica donna che si definiva Rossa, non solo per il colore della sua fluente chioma, capace di portare l’Italia ovunque andasse. Ieri Milva ha cessato la sua vita terrena. Tributiamole un sincero “Grazie!”. L’estremo saluto alla diva “dai capelli rossi” sarà possibile in un luogo a Lei molto caro: il Piccolo Teatro di Milano. Propio lì, dove per anni ha calcato la scena raccogliendo successi e dando prova della sua insuperabile bravura, calerà il sipario.