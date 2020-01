Omicidio Panipucci, 30 anni ad Esposito e Mastropietro

Colpo di scena nel processo in Corte d’Appello di Napoli per l’omicidio di Daniele Panipucci, ucciso a Maddaloni il 26 maggio del 2016. La Quarta Sezione penale ha infatti ridimensionato la condanna a carico di Antonio Esposito, conosciuto anche come ‘o Sapunar, al quale in primo grado era stato inflitto l’ergastolo.

Quello che la Dda considera il boss di Maddaloni (difeso dall’avvocato Francesco Liguori) si è visto ridimensionare la pena a 30 anni di carcere, in continuazione con una vecchia condanna per associazione camorristica (in parte già scontata e che quindi dovrà essere detratta nel ricalcolo). Confermata, invece, la condanna a 30 anni Antonio Mastropietro, difeso dall’avvocato Romolo Vignola. In primo grado (per cui non è stato proposto appello) era stato invece assolto Domenico Senneca.

Daniele Panipucci, 30 anni, fu colpito da un colpo di pistola calibro 7,65 in un agguato a Maddaloni. Rimase ferito gravemente e dopo una settimana di ricovero all’ospedale di Caserta, morì. Le indagini della polizia riuscirono a ricostruire l’accaduto: in un video si vedono i tre imputati in una sala da biliardo mentre partono per recarsi sul luogo dell’agguato.

Prima Senneca, poi Mastropietro ed infine Esposito avevano confessato di aver partecipato all’agguato: in particolare ‘o Sapunar aveva ammesso di essere stato lui a premere il grilletto contro Panipucci al termine di una lite, circostanza confermata anche da Mastropietro. Entrambi però hanno dichiarato, così come Senneca, che l’omicidio non era stato premeditato.