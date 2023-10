OMISSIONE DI SOCCORSO: DENUNCIATI DUE GIOVANI A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE. RITIRATA LA PATENTE AL CONDUCENTE DELL’AUTO

La Polizia Municipale, guidata dal Comandante Luigi De Simone, è intervenuta in

occasione di un incidente stradale avvenuto all’uscita del sottopasso “Carlo Vanvitelli” in

direzione di viale Ellittico e che ha visto coinvolti un autoveicolo e un motociclo. Giunti sul

posto, gli agenti hanno soccorso il conducente della motocicletta, risultato ferito a seguito

del sinistro. L’uomo è stato subito trasportato in ospedale per le cure del caso, e ha

ricevuto una prognosi di 15 giorni. Sul luogo dell’incidente non è stata rinvenuta l’auto che

aveva tamponato il motociclista, il cui conducente si era dileguato subito dopo l’impatto.

La Polizia Municipale ha immediatamente avviato le indagini e, grazie alle dichiarazioni di

un testimone e del ferito, si è riusciti a stabilire che il veicolo risultava essere a noleggio e

di proprietà di una società con sede nella provincia di Caserta. Dopo gli accertamenti

compiuti presso la società di noleggio, si è giunti all’identificazione dei due occupanti

dell’autoveicolo. Il conducente è risultato essere un 22enne, mentre il passeggero un

24enne. Entrambi i giovani sono residenti a Maddaloni.

Una volta identificati, i due ragazzi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Al conducente

sono stati contestati i reati di omissione di soccorso e fuga (art. 189 cds), al passeggero il

reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.). Al guidatore è stata ritirata la patente, inviata

poi in Prefettura per la sospensione, che potrà arrivare fino a 5 anni. Inoltre sarà applicata

la decurtazione di 10 punti dalla stessa patente.