On. Iodice: “Ospedale;Guerriero : incontro importante col Direttore dell’Asl di Caserta Blasotti per ortopedia, otorino-laringoiatria ed oculistica

L’ ospedale di Marcianise ha grandissime potenzialità, ad oggi, non del tutto espresse”. Queste le

parole della Consigliera Regionale di 'Noi di Centro' Maria Luigia Iodice. “Pochi giorni fa –

prosegue la dottoressa- ho avuto il piacere di incontrare il Direttore Generale dell'ASL di Caserta

dott. Blasotti al quale ho chiesto di valorizzare il nosocomio 'Guerriero'. Con l'ottimo Dirigente

abbiamo dialogato sull'apertura dei reparti di otorino-laringoiatria, oculistica ed ortopedia, necessari

per soddisfare le esigenze delle persone che hanno sempre più bisogno di tali cure. Intanto posso

annunciare che, a breve, sarà operativa, presso l'ospedale di Marcianise, la risonanza magnetica di

terza gamma, vera rivoluzione nella diagnostica per immagini. Una strumentazione all'avanguardia

che poche strutture pubbliche hanno a disposizione, almeno in Campania. Ciò mi rende

particolarmente felice perchè più volte avevo chiesto questa implementazione”.

Novità arrivano anche in merito al teatro 'Mugnone': “Con il Presidente della Giunta Regionale

della Campania De Luca -prosegue la Consigliera Regionale Iodice- abbiamo definito il progetto

per il rilancio e la valorizzazione della struttura di Marcianise. Grazie ad un possibile ed importante

finanziamento, il teatro cittadino vedrà le sue porte, finalmente, spalancarsi alla città e alla cultura”.