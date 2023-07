Ondate di Calore : 10 consigli della CRI per combattere il caldo

Caserta. le ondate di calore di questi giorni stanno assumendo dimensioni preoccupanti . A scendere in campo anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. I volontari CRI ,oltre ad essere attivi sul territorio con ambulanze e squadre appiedate durante i vari eventi che si stanno svolgendo in città’, nella mattinata di oggi hanno voluto divulgare un elenco di 10 regole da rispettare per cercare di contrastare e limitare i danni provocati dall’ alta temperatura.

Queste i consigli

1: Esci solo nelle ore più’ fresche del giorno e se è possibile frequenta solo parchi e zone alberate . La presenza di vegetazione abbassa di diversi gradi la temperatura.

2: Se esci di casa porta con te una borraccia, e verifica che sul percorso ci siano fontanelle. Ci sono molte App. che possono aiutarti a trovarle.

3: Porta con te sempre un cappello e una crema solare

4: Con il caldo il corpo ha bisogno di meno calorie ,consuma piatti piccoli e leggeri ,preferisci frutta e verdura. Una dieta buona per il caldo e il pianeta.

5: Se non hai un condizionatore o vuoi limitarne l’ uso , mantieni freschi gli ambienti di casa ,tenendo finestre e tapparelle chiuse durante il giorno e aprendole la sera. Se utilizzi il condizionatore non superare i 5 gradi di differenza con l’ esterno. Mentre se usi un ventilatore ricordati di non puntarlo direttamente su di te o altre persone.

6: Bevi molta acqua ed evita le bevante alcoliche che aumentano la disidratazione. Ricorda che l’ acqua del rubinetto o della fontanella ha un minore impatto ambientale.

7: Non trascurare l’ abbigliamento: abiti ampi e tessuti leggeri, naturali e di colore chiaro possono aiutarti a regolare la temperatura del corpo.

8: Prima di metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo e preparati in anticipo

9: Sapevi che le donne , persone anziane e bambini sono più’ soggette ad ondate di calore? proteggile dai rischi per la salute seguendo i nostri consigli e, quando si verificano picchi di alta temperature, assicuratiche stiano bene.

10: Se manifesti uno di questi sintomi potrebbe trattarsi di un colpo di calore: Affanno, dolore toracico , confusione, debolezza, vertigini o crampi. Cerca assistenza medica e, in caso di emergenza chiama il 112 oil 118

PER INFO CHIAMA IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ’ 115