Si è concluso, con grande consenso, la presentazione di ONE GLOW NIGHT, Shine your Glow!, kermesse ideata e promossa da Pink Life Magazine che ha trasformato l’Agorà Morelli di Napoli (via Domenico Morelli,61/A), in un luogo d’incontro esclusivo tra estetica, cultura green e business. Un’atmosfera unica tra eleganza e ispirazione. Appuntamento che ha saputo coniugare glamour e responsabilità, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra bellezza, innovazione e visioni contemporanee del benessere.

A partire dalle ore 18.00, giornalisti, professionisti del settore beauty, imprenditori e ospiti speciali hanno preso parte alla presentazione ufficiale dell’evento.

Durante la conferenza stampa sono stati illustrati:

il concept che guida la filosofia One Glow Night, le collaborazioni glamour e le special guest coinvolte, le ispirazioni creative che hanno dato vita a un format fresco, inclusivo e orientato alla sostenibilità.

Beauty, moda e musica protagoniste della manifestazione. Dalle ore 20.00, la serata è entrata nel vivo con momenti dedicati alla cura della persona, installazioni di moda e attività che hanno valorizzato il dialogo tra lo stile di vita green, bellezza e innovazione.

“ONE GLOW NIGHT ha confermato la sua vocazione a essere un evento in cui realtà imprenditoriali, talenti creativi e pubblico si incontrano in un contesto elegante e contemporaneo, creando connessioni e nuove opportunità”, ha dichiarato Linda Suarez editrice e direttrice responsabile di Pink Life Magazine.

“In questo momento epocale dove siamo bombardati dai social sulle tecniche e trattamenti di bellezza- dichiara Donatella Liguori responsabile commerciale di Pink Life Magazine- abbiamo voluto dare, attraverso l’evento ONE GLOW NIGHT, voce alle eccellenze nel campo medico, estetico e cosmeceutico, offrendo soluzioni serie e mirate”.

Presenti alla tavola rotonda: Linda Suarez, editrice e direttrice responsabile; Donatella Liguori, direttrice commerciale; Davide Milone, food editor; Matilde de Tommasis, farmacista e beauty editor di Pink Life Magazine; Luca Catalano, retail manager Cantabria Labs; Clelia Raccioppoli, manager commerciale di Nuova Erreplast packaging eco bio sostenibile; Sergio Brongo, docente di chirurgia plastica ed estetica all’università di Salerno e dottore di ricerca in chirurgia maxillo – facciale; Matteo D’Alessio, chirurgo estetico; Maria Luigia Aiello, medico estetico; l’influencer Valentina Cuscunà, la nutrizionista Clea Allocca; Thom Rever e Michele Esposito, art directors Pink Life Mag;

L’evento e il magazine sono stati realizzati grazie alla collaborazione di: Time Vision, Nuova Erreplast, Cantabria Labs- Difa Cooper, Collagenil, Icon, Demonisanti, Pina Pascarella, associazione Donare…è Amore; Alessandra Amabile, Algademy, Wiko, Amaranto Group, Anclè, Gjordan, formazione SAP e consulenza IT, Hinò, Lunaria, Ortensia Tropeano, PI Print, Powergym, Retroeyewearmode, I TOLD YA. Per il Food: Calise, I maestri del forno, Catering Pignatelli, Salotto Pupa, Natale carni, Cioccolatini italiani, Ciavolino.