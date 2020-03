Online, live e divertente: il casino digitale conquista l’Italia

Il 2019 è stato un anno fondamentalmente molto positivo per il gioco online, considerando la portata dei dati di settore. Stando alle indagini ufficiali, infatti, il comparto del gambling è riuscito a collezionare una spesa superiore ai 550 milioni di euro, con un aumento del 12,5% rispetto al 2018.

Numeri che fanno comprendere quanto gli italiani apprezzino i giochi d’azzardo in versione telematica, spesso preferiti anche a quelli tradizionali. L’unica vera eccezione sono le macchinette fisiche. Per il resto, chi desidera cimentarsi nel gambling, spesso e volentieri finisce proprio in rete. Online, live e divertimento: sono questi gli ingredienti della ricetta del successo dei casino digitali, che possono anche influire molto sui bilanci nazionali.

Il gioco d’azzardo va online… dal vivo

Oramai molti di noi conoscono già i videogames di gambling online. In pratica, parliamo di veri e propri videogiochi contenuti in portali web specifici, che ci permettono ad esempio di giocare alle slot, al poker, al blackjack, alla roulette e via discorrendo. Eppure la vera novità del momento, nonché una delle più apprezzate dagli utenti, è la modalità dal vivo. Di cosa si tratta, e come funziona? I giochi di casinò live, come quelli di LeoVegas ad esempio, permettono all’utente di giocare d’azzardo da casa propria, ma collegandosi con una sala reale.

Il tutto viene reso possibile dalla presenza di una serie di videocamere installate in loco, che riprendono i tavoli e gli ambienti fisici del casinò. E poi qui si trovano anche i croupier in carne e ossa, cosa che ovviamente aggiunge un ulteriore senso di realismo all’esperienza del giocatore. Quali sono i vantaggi? Li abbiamo già anticipati: manteniamo la comodità del videogaming in remoto (quindi da casa), ma al tempo stesso possiamo quasi immergerci nell’atmosfera di un vero casinò.

Divertente, adrenalinico e moderno

Il casinò online piace, e piace parecchio, agli utenti. I dati analizzati durante l’introduzione lo dimostrano, soprattutto per merito di alcuni giochi, che da soli sono capaci di portare un giro d’affari di milioni di euro. Si parla ad esempio delle slot machines, che riscuotono un grandissimo successo anche nella loro controparte telematica. Non dimentichiamoci poi la roulette online, anch’essa molto apprezzata dagli utenti, insieme al blackjack. Fatica un po’ il poker, che vive di alti e bassi, ma questo rappresenta oramai un fatto consolidato.

Perché piacciono questi giochi? Al di là del fascino legato alla loro tradizione, sono tutti quanti a portata di click.

Quindi basta accendere il computer e avere una connessione al web attiva, per poterci giocare. Garantiscono livelli di adrenalina molto alti, come nel caso della modalità dal vivo descritta poco sopra, e sono anche versatili, perché possiamo giocarci persino da smartphone e da tablet. Ovviamente si tratta di una soluzione moderna e tecnologica, che da un lato pesca a piene mani dalla classicità del gambling, ma che dall’altro non disdegna la continua evoluzione.