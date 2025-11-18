OPEN CLASS. LABORATORIO DI PROGETTAZIONE CULTURALE

Laboratorio di Progettazione Culturale a cura di Alfonso Amendola. Venerdì 21 novembre 2025 (Aula 7, DISA-MIS, ore 15.00) un seminario sul tema autore e cultura digitale dal titolo “Digitalizzazione, appropriazione e fanfiction. L’autore nel tempo della digital society” relatore il Prof. Ercole Giap Parini (Ordinario di Sociologia generale e Direttore Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria). A conclusione la lezione vedrà come discussant: Pietro Ammaturo (Dottorando eCampus), Chiara Frallicciardi (docente Kedge Business School di Parigi), Antonio Frascione (Borsista Università degli Studi di Salerno) e Giovanna Landi (Borsista Università degli Studi di Salerno). Partendo da nodali assunti teorici del Novecento la lezione di Ercole Giap Parini “Digitalizzazione, appropriazione e fanfiction. L’autore nel tempo della digital society” entra nel vivo delle pratiche partecipative della rete (dal remix alla fanfiction) e racconta in che modo si stiano ridefinendo il ruolo e lo statuto dell’autore. Partendo dall’intreccio tra cultura digitale, riuso creativo dei contenuti e comunità, la riflessione mette in discussione i confini tradizionali tra autore e pubblico, originale e derivato, opera e piattaforma. L’obiettivo è leggere queste trasformazioni non solo come sfida giuridica e culturale, ma anche come occasione per ripensare la creatività, l’autorialità e le forme di narrazione condivisa nell’ecosistema mediale contemporaneo. Una nuova avventura universitaria di successo si è appena conclusa. L’aba di una nuova avventura universitaria di successo è appena iniziata.