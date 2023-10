Open day ai Salesiani di Caserta, primo appuntamento sabato con un memorial dedicato a Fulvio Colucci

Sabato 21 ottobre l’Istituto Salesiano di Caserta apre le porte agli allievi di domani con un open day in cui sarà possibile prendere visione e toccare con mano l’offerta formativa di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, liceo classico (anche Cambridge) e liceo scientifico (anche Cambridge e con potenziamento sportivo).

Le attività avranno inizio alle 09.30 con la messa di inizio anno scolastico presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria. Dalle 10.30 sarà possibile visitare i locali della scuola e confrontarsi con i docenti dell’Istituto. Contemporaneamente prenderanno il via i tornei sportivi e si svolgerà la prima edizione del «memorial Fulvio Colucci» subito dopo l’inaugurazione dell’aula dedicata all’exallievo salesiano.

I compagni di classe di Fulvio, con la partecipazione degli exallievi dell’Unione Exallievi Don Bosco “Umberto Cirillo” di Caserta, si scontreranno in un torneo benefico per ricordare il giovane casertano morto nel 2020 per un male terribile e testimone di grande fede e speranza per quanti gli si accostano.

L’open day salesiano si ripeterà anche sabato 18 novembre dalle 09.00 alle 16.30 e sabato 16 dicembre dalle 18.00 alle 20.00. Ultimo appuntamento sabato 27 gennaio dalle 09.00 alle 12.30