Open day dei vaccini per gli over 60.

Sparanise.Lotta al COVID-19 con i medici di base impegnati nella campagna di vaccinazioni.

Domenica 02 Maggio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 presso il centro Pastorale “don Tonino Bello” di Sparanise, parte, in provincia di Caserta, il primo centro vaccinale territoriale dei medici di base ex distretto 41 Capua, coordinato dal Dr. Antonio Merola.

Non c’è che da essere soddisfatti di questa risposta dei medici di medicina generale, che crescerà nei prossimi giorni, e che ha come obiettivo principale la messa in sicurezza attraverso le vaccinazioni.

Potranno accedere al servizio di vaccinazione i cittadini dei comuni di Pignataro Maggiore, Pastorano, Camigliano, Giano Vetusto e Rocchetta e Croce.

Si tratta di un open day, quindi non ci sarà prenotazione: chiunque avrà compiuto i 60 anni potrà accedere.

Il coordinatore della aft1 Dr. Antonio Merola, ringrazia il Direttore Generale dell’ASL di Caserta Dr. Ferdinando Russo per la sua lungimiranza è il direttore Sanitario dell’ASL di Capua la Dott.ssa Anna Vincenza Di Fuccia per la sua disponibilità, così come tutti i medici di base e i volontari.

Uniti per il bene comune, solo così riusciremo a riprendere in mano la nostra vita e la tanto desiderata libertà.

Questo il comunicato ricevuto.