Open Day Home Gallery Caserta 2026:Arte Contemporanea e dialogo critico nella II edizione

Sabato 14 marzo 2026, a Caserta, la Home Gallery Caserta inaugura la seconda edizione di Open Day, un appuntamento che si conferma come dispositivo curatoriale di confronto e riflessione sull’arte contemporanea.

Lo spazio espositivo di Corso Trieste 281 (III piano) rinnova così la propria vocazione: non semplice luogo di fruizione, ma laboratorio critico in cui l’opera diventa occasione di dialogo tra artisti, curatori e pubblico.

L’iniziativa, curata da Laura Ferrante e Gianni Crisci, si articola in due momenti:

• Visita alle opere dalle 10.30 alle 13.00

• Incontro con artisti e ospiti dalle 17.30 alle 20.00

Alle ore 18.00 si terrà la presentazione del volume “Sguardi sul Contemporaneo 1” di Maurizio Vitiello, pubblicato da La Valle del Tempo (2026). Seguirà un momento conviviale.

Open Day Caserta: una piattaforma curatoriale

La II edizione di Open Day Home Gallery Caserta non si limita a presentare una collettiva, ma costruisce una piattaforma di visioni eterogenee, attraversando linguaggi e generazioni che si intrecciano in un percorso che restituisce la complessità del contemporaneo.

Gli artisti in esposizione — Decio Carelli, Maria Pia Daidone, Luciano Romualdo, Maria Carmen Salis, Pietro Farina, Alessandro Giliberti, Raffaele Canoro, Mimmo Petrella, Girolamo Mulinari, Salvatore Galante, Francesco Caliendo, Francesco Pezzuco, Giovanni Tariello, Pino Procopio, Giovanni Odierna, Damiano Lucioli, Andrea La Casa, Renè, Bruno Donzelli, Andy Warho e Pasquale Simonetti scultore— compongono una costellazione espressiva in cui convivono ricerca materica, tensione segnica, narrazione simbolica e sperimentazione visiva.

L’elemento curatoriale risiede nella costruzione di un dialogo tra poetiche differenti, capace di generare cortocircuiti semantici e nuove possibilità interpretative. La Home Gallery si configura così come spazio relazionale, dove l’opera non è oggetto isolato ma nodo di una rete critica.

“Sguardi sul Contemporaneo 1”: arte italiana tra crisi e trasformazione

Il volume “Sguardi sul Contemporaneo 1” rappresenta un’estensione teorica della giornata espositiva. Attraverso trenta segmenti dedicati a protagonisti italiani e internazionali, Maurizio Vitiello indaga le traiettorie dell’arte contemporanea nel contesto delle trasformazioni sociali ed economiche.

Il libro evidenzia come, nelle fasi di crisi — economiche, sanitarie, geopolitiche — l’arte sviluppi nuovi dispositivi simbolici e processi di rielaborazione collettiva. Le pratiche artistiche diventano così strumenti di traduzione dell’esperienza storica in linguaggi visivi complessi, capaci di generare memoria e consapevolezza.

La pubblicazione assume un valore documentativo e critico: fissa una mappatura del presente e contribuisce a consolidare l’attenzione su artisti attivi o talvolta marginalizzati dal sistema dell’arte.

Home Gallery Caserta: uno spazio per l’arte contemporanea in Campania

Con questa seconda edizione di Open Day, la Home Gallery Caserta rafforza il proprio ruolo nel panorama dell’arte contemporanea in Campania, proponendo un modello espositivo che privilegia prossimità, confronto diretto e riflessione curatoriale.

L’appuntamento del 14 marzo si configura dunque come un’occasione di attraversamento critico del presente artistico, in cui la dimensione espositiva si integra con quella teorica, trasformando la visita in esperienza di pensiero.