Open day in presenza all’ ITC di Caserta

E’ stato un vero e proprio successo il primo appuntamento con l’Open Day (finalmente in presenza) all’Istituto “Terra di Lavoro”, per l’occasione organizzato dalla preside Emilia Nocerino coadiuvata dai suoi primi collaboratori Brunella Arena e Sebastiano Marras con l’intero staff dell’orientamento guidato dalla prof.ssa Maria Straniero, che, con una suggestiva cornice realizzata con diversi gazebo nel cortile antistante l’Istituto (che sembravano stand per il Natale nelle più importanti città d’Italia) hanno presentato, accogliendo studenti e famiglie della scuola secondaria di primo grado, presentando ai numerosi intervenuti i vari indirizzi offerti per il prossimo anno scolastico, ovvero Grafica e Comunicazione, S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali), R.I.M. (Relazioni internazionali per il Marketing), A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing), l’indirizzo Sportivo, l’indirizzo Turistico ed il Liceo Musicale primo ad essere istituito a Caserta, che in un apposito palco hanno dimostrato con l’esecuzione di diversi brani, insieme ad alcuni discenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado, le loro indiscusse eccezionali qualità.

Questo primo appuntamento che ha già registrato numerose inscrizioni ai nostri vari indirizzi offerti, prova come il nostro Istituto – sottolinea la Preside Emilia Nocerino – è sempre aperto al territorio, dimostrando ai discenti delle scuole secondarie di primo grado come è reale la possibilità di proseguire il percorso di studio con grande linearità.