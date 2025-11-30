Open day per il laboratorio di teatro

Il 30 novembre 2025 a Conca della Campania si è tenuto l’open day presso la Biblioteca Comunale per i laboratori teatrali TOPIC. I percorsi avranno cadenza settimanale, si terranno di venerdì a partire da dicembre 2025. TOPIC è acronimo di Tora e Piccilli e proprio qui ha avuto inizio nel 2022; è un progetto dell’Associazione Culturale PrimoPiano ETS in collaborazione con il Nuovo Teatro Sanità e B.E.A.T. Teatro. Docente dei corsi sarà Gennaro Maresca e si terranno nella Biblioteca Comunale di Conca della Campania. Sono aperte le iscrizioni per la commedia dell’arte, una forma teatrale vivace, ironica e universale, capace di parlare a tutte le età grazie al suo linguaggio diretto, fisico e simbolico. La Rassegna di teatro e musica FORESTATE viene organizzata dal 2021. Nasce nel 1996 a Napoli e dal 2008 al 2010 ha sede a Berlino. Dal 2020 si è trasferita a Tora e Piccilli nella piccola frazione borgo di Foresta.