Maddaloni. Gli ultimi 2 sabato di novembre, giorno 20 e 27 saranno dedicati ad un open day da parte del comune di Maddaloni per il rilascio della CIE, la carta d’identità in formato elettronico.

La carta sarà rilasciata a chi è in possesso del vecchio documento scaduto o abbia presentato denuncia di smarrimento.

L’ufficio anagrafe sarà aperto solo per questa operazione dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e vi si potrà accedere dall’ingresso dal lato di piazza don Salvatore d’Angelo.