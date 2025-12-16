Operaio in bici travolto e ucciso 

Un operaio di 62 anni, di origine tunisina, ieri ha perso la vita a Ravenna dopo essere stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada per recarsi al lavoro. Il corpo è stato notato da alcuni passanti sul margine della carreggiata, che hanno immediatamente allertato il 112. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi.

Le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente non erano presenti testimoni diretti. I carabinieri hanno però rinvenuto frammenti compatibili con il paraurti di un veicolo pesante. Da quel momento è partita un’attività investigativa basata sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il percorso. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un camion sospettato dell’investimento.

Il mezzo rintracciato a Cesena

Il veicolo è stato localizzato a Cesena. Alla guida c’era un camionista di 47 anni, successivamente denunciato. Sentito a caldo dagli investigatori, l’uomo avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla e di non essersi reso conto dell’impatto. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Una morte che riapre il tema della sicurezza

L’episodio riporta al centro dell’attenzione la sicurezza di chi si sposta quotidianamente in bicicletta, spesso in condizioni di scarsa protezione. Ancora una volta, a pagare il prezzo più alto è un lavoratore, colpito mentre stava semplicemente raggiungendo il proprio posto di lavoro.

