Operaio muore travolto da materiale per il cemento

Un operaio di 55 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. L’uomo è rimasto travolto da materiale utilizzato nella lavorazione del cemento mentre era al lavoro all’interno di uno stabilimento industriale. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 18. Il lavoratore sarebbe stato impegnato in operazioni di pulizia dei silos quando è stato investito dal materiale grezzo.

La vittima e il contesto lavorativo

L’operaio era dipendente di una ditta esterna che operava in appalto. A renderlo noto sono la Cgil e la Fillea Cgil di Roma e del Lazio, insieme alle strutture sindacali di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini e le responsabilità

Sulla vicenda sono in corso verifiche per comprendere come sia potuto avvenire un episodio di questo tipo. L’obiettivo è accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I sindacati chiedono che venga fatta piena luce sull’incidente, sottolineando l’urgenza di interventi concreti sul fronte della prevenzione.

Un bilancio che continua a crescere

Dall’inizio dell’anno, questa è la terza vittima accertata sul lavoro nel Lazio. Ancora una volta, spiegano le organizzazioni sindacali, l’episodio si colloca all’interno della filiera degli appalti. Un dato che riaccende l’allarme su un sistema che continua a esporre i lavoratori a rischi elevati. “La sicurezza non può essere una variabile secondaria”, ribadiscono Cgil e Fillea.

L’appello alle istituzioni

I sindacati parlano di una strage inaccettabile e chiedono un cambio di passo immediato. Al centro della richiesta c’è l’attuazione piena del piano regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Alle istituzioni viene chiesto di fare, dunque, la propria parte, rafforzando controlli, prevenzione e tutela dei lavoratori.

(Foto ANSA)