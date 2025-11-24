Operaio schiacciato da un muletto: muore a 47 anni

Un uomo di 47 anni ieri è morto ieri in un’azienda di Sant’Apollinare, in provincia di Rovigo. Stava svolgendo attività interne allo stabilimento, specializzato nella lavorazione di materiale plastico, quando un muletto lo ha travolto durante una manovra. Le cause dell’incidente restano da definire e saranno oggetto delle verifiche tecniche previste dalle procedure di legge.

L’intervento dei soccorsi

La squadra dei vigili del fuoco di Rovigo è arrivata rapidamente sul posto. I tecnici hanno operato con il supporto dell’autogru per sollevare il mezzo e liberare il lavoratore. Il personale sanitario del 118 ha prestato assistenza immediata, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Accertamenti sulle dinamiche

La ricostruzione dell’accaduto sarà affidata alle autorità competenti, che verificheranno il rispetto dei protocolli di sicurezza e le condizioni operative al momento dell’impatto. L’azienda ha fornito la documentazione interna e ha garantito collaborazione agli inquirenti per chiarire le fasi dell’evento.

Un’altra vittima del lavoro

L’episodio riporta l’attenzione sul tema degli infortuni nelle aree produttive. Gli addetti ai controlli invitano le imprese a rafforzare la prevenzione, migliorare la formazione del personale e vigilare sulle manovre dei mezzi di movimentazione, spesso coinvolti in incidenti gravi.

(Foto ANSA)