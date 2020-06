Operatori ecologici sull’orlo dello sciopero

I sindacati hanno provato tutte le strade, come vi abbiamo raccontato in questi mesi, ma a quanto pare non ci sono più margini di trattativa. Si respira aria di tempesta nel cantiere Buttol di Maddaloni, popoloso comune della provincia di Caserta. Stando a quando si apprende, appunto, da fonti sindacali il segretario provinciale del comparto igiene ambientale della Cgil Raffaele Maietta ed il responsabile zonale della Ugl Maddaloni Giuseppe Espugnato sarebbero infatti sul piede di guerra. Questa mattina i sindacalisti hanno deciso di rinviare un incontro convocato ad horas dai vertici aziendali con la motivazione ufficiale di avere precedenti impegni, ma pare che la verità sia ben diversa:

Cgil e Ugl si preparano ad esperire le procedure di legge che conducono dritto allo sciopero.